09:01  16 сентября
В Украине за сутки более 5700 новых больных COVID-19
17:52  16 сентября
В Херсоне мужчину привалило бетонной плитой
16:57  16 сентября
Оккупанты снова сегодня обстреляли населенный пункт на Донбассе
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2021, 16:57 6

Оккупанты снова сегодня обстреляли населенный пункт на Донбассе

16 сентября 2021, 16:57 6
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В четверг, 16 сентября, российские оккупанты второй раз за сутки обстреляли из артиллерии населенные пункты на Донбассе

Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, под огонь попал поселок Тарамчук, пострадали дома мирных жителей, пишет RegioNews.

"Второй раз за сегодня вооруженные формирования РФ совершили преступный обстрел мирного населенного пункта вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 122-мм Так, в 6:40 со стороны поселка Оленевка боевики открыли по населенному пункту Тарамчук.

Последствия обстрела зафиксировала наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. От разрыва 122-мм снаряда повреждены стены и окна жилого дома, а также прилегающая территория.

Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что сегодня также в Луганской области российско-оккупационные войска обстреляли из миномета населенный пункт Счастье, в результате чего ранили руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца.

Донбасс

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua