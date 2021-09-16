Оккупанты снова сегодня обстреляли населенный пункт на Донбассе

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В четверг, 16 сентября, российские оккупанты второй раз за сутки обстреляли из артиллерии населенные пункты на Донбассе

Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, под огонь попал поселок Тарамчук, пострадали дома мирных жителей, пишет RegioNews.

"Второй раз за сегодня вооруженные формирования РФ совершили преступный обстрел мирного населенного пункта вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 122-мм Так, в 6:40 со стороны поселка Оленевка боевики открыли по населенному пункту Тарамчук.

Последствия обстрела зафиксировала наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. От разрыва 122-мм снаряда повреждены стены и окна жилого дома, а также прилегающая территория.

Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что сегодня также в Луганской области российско-оккупационные войска обстреляли из миномета населенный пункт Счастье, в результате чего ранили руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца.