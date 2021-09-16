09:01  16 сентября
В Украине за сутки более 5700 новых больных COVID-19
11:40  16 сентября
В Полтаве на уроке умерла школьница
11:59  16 сентября
Боевики обстреляли Счастье: ранен глава городской военно-гражданской администрации
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2021, 11:59 119

Боевики обстреляли Счастье: ранен глава городской военно-гражданской администрации

16 сентября 2021, 11:59 119
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Луганской области российско-оккупационные войска обстреляли из миномета населенный пункт Счастье, в результате чего ранили руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

"Александру Деницу оказали медицинскую помощь и достали обломок снаряда. Сейчас он находится на рабочем месте", - рассказала главный специалист информационного отдела Александра Мартыненко.

В штабе ООС отметили, что обстрелы произошли предварительно с применением миномета калибра 82 мм.

"В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а именно административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт", - добавили в штабе.

Напомним, 15 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

ООС боевики обстрелы население Луганская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua