Боевики обстреляли Счастье: ранен глава городской военно-гражданской администрации

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В Луганской области российско-оккупационные войска обстреляли из миномета населенный пункт Счастье, в результате чего ранили руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

"Александру Деницу оказали медицинскую помощь и достали обломок снаряда. Сейчас он находится на рабочем месте", - рассказала главный специалист информационного отдела Александра Мартыненко.

В штабе ООС отметили, что обстрелы произошли предварительно с применением миномета калибра 82 мм.



"В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а именно административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт", - добавили в штабе.

Напомним, 15 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.