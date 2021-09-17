Боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в двух селах Донбасса: ранен местный житель

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За прошедшие сутки, 16 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.

Так, вблизи населенного пункта Тарамчук противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм.

Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждено жилой дом и придомовую территорию", - говорится в сообщении.

Минометы 120-го калибра боевики применили также и в районе населенного пункта Пески, а в районе Золотого-4 обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также, на Луганщине боевики дважды применили беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершили обстрел населенного пункта Счастье. Кроме того, оккупанты применили минометы 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили.

В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - добавили в ООС.

Потерь среди украинских защитников нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 17 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Луганской области российско-оккупационные войска обстреляли из миномета населенный пункт Счастье, в результате чего ранили руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца.