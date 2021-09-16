Офис Генпрокурора проверяет версию об умышленном убийстве Вячеслава Черновола

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В Офисе Генерального прокурора не подтвердили версию об убийстве лидера “Народного руха Украины” Вячеслава Черновола ударами кастета в голову, однако отметили, что версия о совершении умышленного убийства проверяется

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ на запрос УНН

"Расследование уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб Вячеслав Черновол, продолжается и осуществляется следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Следствием проверяется версия совершения умышленного убийства народного депутата Украины”, — сообщили в прокуратуре.

Согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трассологической и автотехнической экспертизы от 29 октября 2018 года установлено, что повреждения, которые были обнаружены при судебно-медицинской экспертизе тела Вячеслава Черновола и в ходе экспертизы останков его эксгумированного тела, являются "сформировались вследствие травмирования личности, которая находилась в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием".

"В материалах, предоставленных для экспертизы, не содержится информации о повреждения, которые имели бы признаки ударного воздействия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе "кастета", что выходило бы за пределы комплекса характерных повреждений пассажира при ДТП”, — добавили в Генпрокуратуре

Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша заявил, что лидер Народного руха Украины Вячеслав Чорновил умер не в результате ДТП — его якобы убили ударами кастета в голову.

Вячеслав Чорновил погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе на шоссе под Борисполем.

21 января 2014 года Бориспольский горрайонный суд Киевской области закрыл уголовное дело в связи с истечением срока давности по обвинению водителя Камаза Владимира Кудели в совершении преступления по ч. 3 ст. 215 УК Украины, в результате которого погиб глава НРУ Вячеслав Черновол. Позже решение суда потерпевшие обжаловали в Апелляционном суде Киевской области.

В апреле этого же года Апелляционный суд Киевской области отправил дело о гибели лидера НРУ Вячеслава Чорновила на дополнительное расследование.

Тогдашний Генеральный прокурор Виталий Ярема заявил, что прокуратура возобновила расследование дела о гибели Чорновила.

В марте 2015 года Тарас Черновол сообщил, что Генеральная прокуратура планировала создание следственно-оперативной группы для расследования гибели Вячеслава Чорновила по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.