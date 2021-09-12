Полиция квалифицировала дело о гибели судьи Печерского суда как умышленное убийство

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Полиция открыла уголовное производство по факту смерти судьи Печерского районного суда Виталия Писанца по ч. 1 ст. 115 УК Украины - "Умышленное убийство"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По предварительным данным следствия, событие произошло 11 сентября текущего года в с. Погребы Броварского района Киевской области.

Сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и назначен комплекс экспертиз. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве.

"Офис генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ряд СМИ заявили, что смерть была насильственной, однако эту информацию правоохранители не подтверждают.