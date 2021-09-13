В Печерском райсуде столицы подтвердили смерть судьи Писанця

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В Печерском райсуде столицы выразили соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти судьи Виталия Писанца

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение на странице суда в Фейсбуке.

"Вечером в субботу, 11 сентября 2021 года, на 54-м году жизни скоропостижно скончался наш дорогой коллега - судья Печерского районного суда города Киева Виталий Писанец Анатольевич. Коллектив суда в глубоком трауре по поводу такой преждевременной смерти, и не хватает слов, чтобы передать невосполнимую потерю", - говорится в сообщении.

В суде также выразили соболезнования семье и близким умершего: "Вечная светлая память о Виталии Анатольевиче навсегда останется в наших сердцах".

В то же время стало известно, что Печерский райсуд перераспределит дела судьи Виталия Писанца.

Напомним, что о смерти Писанца стало известно 12 сентября. Тогда же полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины - "умышленное убийство".