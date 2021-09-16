Депутатов горсовета Ивано-Франковска вакцинировали посреди заседания

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Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сегодня, 16 сентября, во время сессии городского совета объявил перерыв, чтобы дать возможность депутатам привиться от коронавируса

Об этом мэр Марцинкив написал в Facebook, сообщает RegioNews.

Во время сессии городского совета объявил перерыв в 15 минут... Для вакцинации депутатов. Организовали такую возможность на месте - чтобы далеко не ходить", - рассказал он.

Городской глава отметил, что сейчас 132 пациента с "ковидом" лежат в городских больницах, а 11 человек - в реанимациях. При том, что профильной "ковидной" больницей является областная больница. И она сегодня тоже работает на полную мощность.

Напомним, 7 сентября городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 не вакцинированным жителям города.

Раньше Марцинкив заявил, что выплатит премию в размере 100 тысяч гривен первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против COVID-19, но потом уточнил, что это была шутка.

Также Руслан Марцинкив угрожал освободить не вакцинированных от коронавируса работников городского совета.