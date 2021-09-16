В семи областях динамика COVID-госпитализаций превышает норму - МОЗ

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Все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина, в то же время эпидемические показатели в части областей не соответствуют норме

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МОЗ

В частности, динамика госпитализаций в Винницкой области несмотря на снижение превышает норму 69,8% при норме не выше 50%. Аналогичная ситуация в Николаевской области, где по состоянию на 16 сентября динамика госпитализаций 69,3%. Еще в 5 областях динамика госпитализаций стабильно растет. В Сумской области этот показатель подскочил с 28% до 50,3%, Полтавской с 42,1% до 61,6%, Львовской-с 82,8% до 83,1%, Ивано-франковской с 60,6% до 66,1%, Ровенской-с 51,9% до 73,6%.

Кроме этого в Киеве и 20 областях Украины уровень заболеваемости превышает норму для "зеленой" зоны. В Черновицкой области этот показателя почти в четыре раза превышает норму - 271 человек на 100 тысяч населения при норме не более 75 Также в тройку "лидеров" по уровню заболеваемости COVID-19 попали Луганская область 235 человек на 100 тысяч населения и Тернопольская - 160.

Напомним, что в Украине за сутки более 5700 новых больных COVID-19