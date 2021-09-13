В Минздраве прогнозируют циркуляцию трех штаммов гриппа этой осенью

Фото из открытых источников

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в 2021-2022 году в Украине ожидается циркуляция трех штаммов гриппа

В частности, он назвал такие штаммы, как B/Washington, H1N1 и H3N2, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По его словам, новый эпидемический сезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни по сравнению с прошлым годом.

Он отметил, что Минздрав проводит переговоры с представителями фармацевтического сектора, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин от гриппа. Также в рамках гуманитарной помощи Украина может получить 30 тысяч вакцин для прививки врачей.

"Мы рассчитываем, что медицинских работников (по крайней мере тех, которые работают в "ковидных" больницах), мы сможем вакцинировать от гриппа бесплатно в результате гуманитарной помощи", - заявил Кузин.

Он добавил, что в этом году в аптеки планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа.

"Но окончательные количества, действительно, будут регулироваться спросом", - добавил главный санитарный врач.

Ранее сообщалось, что в столице растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Так, в Киеве за 35-ю неделю 2021 года уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями вырос на 55,6% по сравнению с предыдущей неделей.