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13 сентября 2021, 18:44 39

Киев: заболеваемость гриппом и ОРВИ растет, но эпидпорог не превышен

13 сентября 2021, 18:44 39
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Фото из открытых источников
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В столице за 36-ю неделю 2021 года зарегистрировано 8212 больных гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19. В медицинские учреждения за эту же неделю госпитализированы 400 человек

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Сообщается, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 63%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 277,2. Это утверждают в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава”.

В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 27,7% по сравнению с предыдущей неделей, который произошёл за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело — 4260 (рост на 52,3%), взрослых — 3952 лица (рост на 8,4%), — сказано в сообщении.

Известно, что в структуре заболеваемости дети составляют 52,3%, а на предыдущей неделе — 43,3%. Из них 41,2% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 71,6% — зарегистрировано 1755 случаев. В медицинские учреждения за 36-ю неделю госпитализированы 400 человек, среди госпитализированных - 124 ребенка.

Как сообщалось, школы в более половине районов Киева могут отправить на дистанционное обучение.

Также столичное метро может ограничить работу из-за карантина.

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