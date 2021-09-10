ОАСК открыл производство по делу об аннулировании лицензии телеканала "Наш"

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Окружной административный суд города Киева открыл два производства по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно аннулирования лицензий каналов "Наш" и "Макси ТВ" (юридические лица ООО "Наш 365" и ООО "Наша Прага")

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий "Детектору медиа" члена Нацсовета Максима Оноприенко.

По каналу "Наш" производства открыты по делу по решениям Нацсовета от 19 августа, которым регулятор признал, что канал нарушил закон "О телевидении и радиовещании" за разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире, и неустранение предыдущих нарушений.

По "Макси ТВ" производство открыто по решению от 11 марта, которое регулятор принял, когда признал "факт отказа лицензиата в проведении проверки".

Оба производства будут рассматриваться по упрощенной процедуре, то есть без вызова сторон.

"Поскольку это упрощенное, без вызова, заседаний не будет, это специальная процедура. Не будет определенной даты. Мы узнаем результаты рассмотрения. Подаем доказательства и документы параллельно, если в этом есть необходимость", — рассказал Максим Оноприенко.

Напомним, в 2019 году Нацсовет уже обращался в суд об аннулировании лицензии "Макси ТВ". Однако тогда производство было остановлено из-за рассмотрения дела, в котором канал оспаривал решение Нацсовета.