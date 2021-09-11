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11 сентября 2021, 15:12 570

Массовое отравление школьников в Хмельницком: родители детей обратились в полицию

11 сентября 2021, 15:12 570
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Фото: из открытых источников
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Из-за массового отравления школьников начальных классов, произошедшего в Хмельницком, 39 родителей учеников обратились в полицию

Как передает RegioNews, об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

Согласно информации Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней, по состоянию на 18:00 часов 10 сентября до различных медицинских учреждений, в том числе и семейных врачей, обратились 92 ребенка из учебного заведения с диагнозом "острое отравление неустановленной этиологии".

У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов. Первые выводы экспертов будут через несколько дней", - сообщили в полиции.

Сейчас следователи выясняют состояние здоровья других детей, а само учебное заведение переведено на дистанционную форму обучения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний".

Напомним, что отравление в школьной столовой Хмельницкого произошло 8 сентября. В Департаменте образования и науки Хмельницкого горсовета решили, что образовательный процесс с 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться с помощью использования технологий дистанционного обучения.

школа отравление расследование полиция образование дети

 
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