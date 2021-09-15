12:28  15 сентября
Ляшко озвучил условие полной отмены карантина в Украине
16:50  15 сентября
В Украине появится новый праздник
17:47  15 сентября
На Донбассе снова затишье: только один обстрел за сутки
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2021, 13:48 837

Укрзализныця запускает новый региональный поезд от столицы до Кировоградщины

15 сентября 2021, 13:48 837
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С 5 октября "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд №795/796, который будет курсировать по маршруту Киев - Гайворон (Кировоградская область)

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает RegioNews.

Из Киева поезд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям в 14:41, прибывать в Гайворон в 00:11.

Из Гайворона он будет курсировать с 6 октября по понедельникам, средам и субботам в 01:10, прибывать в Киев в 10:52.

Поезд будет проходить через станции Казатин-1, Винница, Гуменное, Вороновица, Фердинандовка, Войтовцы, Немиров, Головни, Каролина, Самчинцы, Семенки, Ситковцы, Криштоповка, Гайсин, Зятковцы, Антоновка, Дукля, Орлик, Генриховка, Джулинка, Ставки.

Автодорогами расстояние между Киевом и Гайвороном составляет 281 км, это немногим более 3,5 часов езды автомобилем. Поезд доезжает от столицы до Гайворона за 10 часов.

Как сообщалось, Укрзализныця даст в продажу больше билетов: снимает бронь с железнодорожников.

Укрзализныця поезд станция железная дорога Кировоградская область

В СБУ заявили, что разоблачили новую "схему" в Укрзализныце
14 сентября 2021, 10:36
Объявлен конкурс на должность председателя правления "Укрзализныци"
13 сентября 2021, 20:40
Фирма жены депутата от "Слуги народа" выиграла тендер от "Укрзализныци"
13 сентября 2021, 19:13
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua