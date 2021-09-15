Укрзализныця запускает новый региональный поезд от столицы до Кировоградщины

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С 5 октября "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд №795/796, который будет курсировать по маршруту Киев - Гайворон (Кировоградская область)

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает RegioNews.

Из Киева поезд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям в 14:41, прибывать в Гайворон в 00:11.

Из Гайворона он будет курсировать с 6 октября по понедельникам, средам и субботам в 01:10, прибывать в Киев в 10:52.

Поезд будет проходить через станции Казатин-1, Винница, Гуменное, Вороновица, Фердинандовка, Войтовцы, Немиров, Головни, Каролина, Самчинцы, Семенки, Ситковцы, Криштоповка, Гайсин, Зятковцы, Антоновка, Дукля, Орлик, Генриховка, Джулинка, Ставки.

Автодорогами расстояние между Киевом и Гайвороном составляет 281 км, это немногим более 3,5 часов езды автомобилем. Поезд доезжает от столицы до Гайворона за 10 часов.

Как сообщалось, Укрзализныця даст в продажу больше билетов: снимает бронь с железнодорожников.