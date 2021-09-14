09:04  14 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили 3332 случая заражения
09:31  14 сентября
В Украине уже в шести областях превышены показатели COVID-госпитализаций
08:09  14 сентября
На Донбассе в течение суток зафиксировано 12 нарушений, погиб боец ООС
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2021, 10:36 9

В СБУ заявили, что разоблачили новую "схему" в Укрзализныце

14 сентября 2021, 10:36 9
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

По данным правоохранителей, участники сделки присвоили деньги на поставке госпредприятию некачественных запчастей для железнодорожных путей. В службе говорят, что такие действия могли привести к авариям поездов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По заключению экспертов, приобретенные комплектующие не соответствуют требованиям государственных стандартов. Это могло привести к авариям подвижного состава во время пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, представители одного из филиалов Укрзализныци наладили коррупционный механизм получения денег на закупки продукции для ремонта транспортных сообщений. Для реализации сделки они привлекли столичную коммерческую структуру.

Установлено, что представители частной компании осуществили поставку госпредприятию партии резиновых прокладок для рельсовых путей. Поставки соответствующей продукции они осуществляли в обход установленной процедуры и без надлежащего контроля качества товара.

По предварительным выводам, такие действия нанесли государству миллионные убытки.

Сейчас на изъятую продукцию наложен арест.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила еще одну масштабную коррупционную схему в АО "Укрзализныця". Дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.

Укрзализныця деньги пассажир коррупция авария ремонт пассажирские перевозки

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram