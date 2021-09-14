В СБУ заявили, что разоблачили новую "схему" в Укрзализныце

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По данным правоохранителей, участники сделки присвоили деньги на поставке госпредприятию некачественных запчастей для железнодорожных путей. В службе говорят, что такие действия могли привести к авариям поездов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По заключению экспертов, приобретенные комплектующие не соответствуют требованиям государственных стандартов. Это могло привести к авариям подвижного состава во время пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, представители одного из филиалов Укрзализныци наладили коррупционный механизм получения денег на закупки продукции для ремонта транспортных сообщений. Для реализации сделки они привлекли столичную коммерческую структуру.

Установлено, что представители частной компании осуществили поставку госпредприятию партии резиновых прокладок для рельсовых путей. Поставки соответствующей продукции они осуществляли в обход установленной процедуры и без надлежащего контроля качества товара.

По предварительным выводам, такие действия нанесли государству миллионные убытки.

Сейчас на изъятую продукцию наложен арест.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила еще одну масштабную коррупционную схему в АО "Укрзализныця". Дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.