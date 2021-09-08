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08 сентября 2021, 16:30 519

Укрзализныця даст в продажу больше билетов: снимает бронь с железнодорожников

08 сентября 2021, 16:30 519
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Фото из открытых источников
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"Укрзализныця" сократила количество мест в поездах, которые бронировались для железнодорожников. Это означает, что для обычных пассажиров будет доступно больше билетов

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци", передает RegioNews.

Сообщается, что теперь в продажу ежемесячно будет поступать 3 000 дополнительных билетов. По результатам аналитики, в одном из поездов бронь вообще отменена, поскольку эти места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест сократили наполовину, еще в трех - на четверть.

Ранее места, которые бронировались для рабочих поездок, но не были использованы, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда. Но обычно пассажиры не успевали их купить.

Мы меняем устаревшие системы внутреннего бронирования пассажирских билетов "Укрзализныци"... Почти 3 000 билетов - это небольшой процент по сравнению с тем количеством, которую "Укрзализныця" ежемесячно продает, но пассажиры рейсов № 738 Киев - Запорожье, № 7/8 Киев - Черновцы, № 82 Новоалексеевка - Харьков и еще 10 точно почувствуют эти изменения, - отметил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Как сообщалось, 3 сентября "Укрзализныця" отменила ограничение движения поездов в Донецкой области.

Раньше служащих "Укрзализныци" разоблачили на попытке завладения 3 млн грн бюджетных средств.

Укрзализныця поезд билеты пассажирские перевозки

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