На Волыни продолжают искать подозреваемого в изнасиловании, который сбежал из зала суда

Фото Нацполиции Волыни

Подсудимого, который 13 сентября после изменения меры пресечения сбежал из помещения Луцкого горрайонного суда, разыскивают уже сутки. Мужчину ищут на территории области и Украины

Об этом рассказала пресс-секретарь Нацполиции Волыни Ольга Бузулук, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Ориентировку на беглеца также передали миграционной службе и пограничникам: рост – 170 см. Худощавого телосложения, короткостриженный. Разговаривает на русском или суржике. Был одет в черный спортивный костюм с капюшоном.

37-летнего подсудимого зовут Сергей Плотников. Родился в селе Зарудчи Камень-Каширского района. Женат, имеет сына.

Как рассказала Ольга Бузулук, в 2016 году мужчину обвинили в похищении человека и изнасиловании.

Следователи установили, что он тогда похитил ученицу 11 класса и в лесу изнасиловал девушку. После этого он угрожал расправой работнику полиции. Позже ему было объявлено подозрение в краже с проникновением, которое он совершил вместе с сообщниками, в незаконном обращении с оружием, – говорит спикер.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Волыни, сейчас следователям также известно о том, что жена беглеца неоднократно жаловалась правоохранителям на домашнее насилие.

Он был объявлен в розыск. С 21 мая и до 10 сентября он находился в луцком СИЗО, – добавляет Ольга Бузулук.

10 сентября Любешовский районный суд, по ходатайству адвоката, изменил обвиняемому меру пресечения на "домашний арест". По словам пресс-секретаря Нацполиции, 13 сентября судья Луцкого горрайонного суда снова изменил меру пресечения подсудимому на содержание под стражей.

Судьи не предупредили правоохранителей и судебную охрану об изменении меры пресечения, поэтому подсудимый смог покинуть помещение, – говорит Ольга Бузулук.

Из суда мужчина исчез ориентировочно в 14:20, 13 сентября.

Со слов пресс-секретаря службы судебной охраны в Волынской области Евгении Ковтун, в функции работников судебной охраны не входит конвоирование подсудимых.

Сотрудники не присутствовали в зале суда и о мере пресечения не были предупреждены, – сказала Ковтун.

Поиски продолжаются

По факту побега из-под стражи правоохранители открыли уголовное производство по статье 393 уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Как сообщалось, вчера в Луцке обвиняемый в изнасиловании сбежал из зала суда сразу после объявления о взятии его под стражу.