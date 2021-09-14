Суд отправил экс-нардепа Рудьковского под круглосуточный домашний арест

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Соломенский районный суд Киева сменил бывшему министру транспорта и бывшему депуту Николаю Рудьковскому меру пресечения с ночного домашнего ареста на круглосуточный

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ Офиса Генпрокурора на запрос информагентства Українські новини.

Офис генпрокурора сообщил, что по результатам проверки сведений СМИ о том, что Рудьковский, которому прокурор дал разрешение на выезд за границу исключительно в Вену с целью получения квалифицированной медицинской помощи, но замечен на территории Монако, установлено нарушение им условий указанного разрешения.

Прокурор в связи с этим подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Рудьковскому с ночного домашнего ареста на содержание под стражей.

"Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда ходатайство прокурора удовлетворено частично и Рудьковскому изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест", - говорится в ответе.

Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу.

Рудьковский вернулся в Украину после распространения информации о пребывании его в Монако.

По данным СМИ, Офис генпрокурора разрешил Рудьковскому с 4 августа проходить медицинское обследование в Вене, а 11 августа появилась информация о его пребывании в Монако.

После этого Офис генпрокурора начал проверку информации о посещении Рудьковским Монако, несмотря на разрешение на посещение только Австрии для лечения.