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14 вересня 2021, 19:14 436

На Волині продовжують шукати підозрюваного у згвалтуванні, який втік із зали суду

14 вересня 2021, 19:14 436
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Фото Нацполіції Волині
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Підсудного, який 13 вересня після зміни запобіжного заходу втік з приміщення Луцького міськрайонного суду, розшукують уже добу. Чоловіка наразі шукають на території області та України

Про це розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

Орієнтування на втікача також передали міграційній службі та прикордонникам: зріст – 170 см. Худорлявої статури, короткострижений. Розмовляє російською, або суржиком. Був одягнений в чорний спортивний костюм з капюшоном.

37-річного підсудного звуть Сергій Плотніков. Народився у селі Зарудчі Камінь-Каширського району. Одружений, має сина.

Як розповіла Ольга Бузулук, 2016 року чоловіка обвинуватили у викраденні людини та зґвалтуванні.

Слідчі встановили, що він тоді викрав ученицю 11 класу і в лісі зґвалтував дівчину. Після цього він погрожував розправою працівнику поліції. Пізніше йому було оголошено підозру в крадіжці з проникненням, яке він здійснив разом зі спільниками, в незаконному поводженні зі зброєю, – каже речниця.

Зі слів речниці Нацполіції Волині, наразі слідчим також відомо про те, що дружина втікача неодноразово жалілася правоохоронцям на домашнє насильство.

Він був оголошений у розшук. З 21 травня і до 10 вересня він перебував у Луцькому СІЗО, – додає Ольга Бузулук.

10 вересня Любешівський районний суд, за клопотанням адвоката, змінив обвинуваченому міру запобіжного заходу на "домашній арешт". Зі слів речниці Нацполіції, 13 вересня суддя Луцького міськрайонного суду знову змінив запобіжний захід підсудному на тримання під вартою.

Судді не попередили правоохоронців та судову охорону про зміну запобіжного заходу, тому підсудний зміг залишити приміщення, – каже Ольга Бузулук.

З суду чоловік зник орієнтовно о 14:20, 13 вересня.

Зі слів прессекретарки служби судової охорони у Волинській області Євгенії Ковтун, у функції працівників судової охорони не входить конвоювання підсудних.

Співробітники не були присутні у залі суду і про запобіжний захід не були попереджені, – сказала Ковтун.

Пошуки тривають

Наразі за фактом втечі з під варти правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 393 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Як повідомлялося, учора в Луцьку обвинувачений у згвалтуванні втік із зали суду зразу після оголошення про взяття його під варту.

Волинська область Луцьк суд втеча підозра арешт

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