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14 сентября 2021, 16:02 301

На Запорожье суд отпустил под залог депутата, который пьяным сбил мужчину

14 сентября 2021, 16:02 301
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из открытых источников
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Бердянский горрайонный суд взял под стражу сроком на 60 суток с возможностью залога в 100 тысяч гривен депутатоа Бердянского горсовета от "Нашего края" Николаю Рудницькому, который пьяным сбил на "БМВ" мужа

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Бердянск 24

По данным издания, залог за депутата внесут уже сегодня, 14 сентября. После суда его должны были доставить в больницу.

Напомним, Рудницкому инкриминируют ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрена ответственность за дорожно-транспортное происшествие на подпитии, которое привело к тяжким телесным повреждениям потерпевшего.

Происшествие с участием депутата произошло 11 сентября на Мелитопольском шоссе в районе АЗС "ОККО". Пьяный 44-летний водитель авто BMW Х5, не справившись с управлением, выехал на разделительную полосу, влетел в столб, а затем сбил мужчину, который стоял на этой полосе.

ДТП депутат Запорожская область залог

 
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