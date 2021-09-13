В Киеве в ДТП попали восемь авто: среди пострадавших 11-летний ребенок

Фото: Нацполиция

В Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей, в результате которого госпитализированы пять пострадавших

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews.

По предварительным данным водитель автомобиля "Хонда Аккорд", двигаясь в направлении города Обухов, совершил столкновение с попутным автомобилем "Киа". После чего указанные транспортные средства выехали во встречном направлении.

Это, в свою очередь, стало причиной столкновения с автомобилями марок "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда"и двумя "Фольксвагенами".

По данным правоохранителей, содержание алкоголя в крови водителя, повлекшего столкновение, составило 1,7 промилле при максимально допустимом значении в 0,2 промилле.

В результате ДТП пятерых пострадавших, среди которых 11-летний ребенок, госпитализировали в больницу.

По данному факту начато уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до восьми лет.

Напомним, 12 сентября в Киевской области на Фастовщине произошла авария с участием поезда и грузовика.