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13 сентября 2021, 08:26 1609

В Киеве в ДТП попали восемь авто: среди пострадавших 11-летний ребенок

13 сентября 2021, 08:26 1609
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Фото: Нацполиция
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В Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей, в результате которого госпитализированы пять пострадавших

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews.

По предварительным данным водитель автомобиля "Хонда Аккорд", двигаясь в направлении города Обухов, совершил столкновение с попутным автомобилем "Киа". После чего указанные транспортные средства выехали во встречном направлении.

Это, в свою очередь, стало причиной столкновения с автомобилями марок "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда"и двумя "Фольксвагенами".

По данным правоохранителей, содержание алкоголя в крови водителя, повлекшего столкновение, составило 1,7 промилле при максимально допустимом значении в 0,2 промилле.

В результате ДТП пятерых пострадавших, среди которых 11-летний ребенок, госпитализировали в больницу.

По данному факту начато уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до восьми лет.

Напомним, 12 сентября в Киевской области на Фастовщине произошла авария с участием поезда и грузовика.

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