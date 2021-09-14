16:58  14 сентября
Украинцы теперь могут получить "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дія"
17:35  14 сентября
В столице будет ограничено движение по проспекту Бажана
17:37  14 сентября
На Донбассе снова относительное затишье: с начала суток 1 нарушение режима тишины
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2021, 17:35 254

В столице будет ограничено движение по проспекту Бажана

14 сентября 2021, 17:35 254
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве из-за ремонтных работ частично ограничат движение по проспекту Николая Бажана

Как сообщили в "Киевавтодоре", ограничения будут действовать с 15 до 26 сентября, пишет RegioNews.

На проспекте Бажана будут обновлять покрытие дороги. В частности, ремонтные работы будут проводиться на участках между станцией метро "Осокорки" и станцией метро "Позняки", а также от станции метро "Харьковская" до Харьковской площади.

"Основные работы планируется выполнить в течение 15-18 сентября. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из выездов из столицы до конца сентября ограничат движение.

Украина Киев транспорт Столица

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua