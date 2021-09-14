В столице будет ограничено движение по проспекту Бажана
В Киеве из-за ремонтных работ частично ограничат движение по проспекту Николая Бажана
Как сообщили в "Киевавтодоре", ограничения будут действовать с 15 до 26 сентября, пишет RegioNews.
На проспекте Бажана будут обновлять покрытие дороги. В частности, ремонтные работы будут проводиться на участках между станцией метро "Осокорки" и станцией метро "Позняки", а также от станции метро "Харьковская" до Харьковской площади.
"Основные работы планируется выполнить в течение 15-18 сентября. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на одном из выездов из столицы до конца сентября ограничат движение.
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