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13 сентября 2021, 16:45 4

СБУ задержала бывшего боевика"ДНР"

13 сентября 2021, 16:45 4
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пресс-служба СБУ
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Контрразведка СБУ разоблачила и задержала бывшего боевика "ДНР".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы

Им оказался житель города Курахово Донецкой области, который в 2014 -2015 годах за идейными убеждениями находился в составе НВФ так называемой "ДНР".

По данным следствия, в указанный период злоумышленник принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области. Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, в Курахово Донецкой области.

Боевик признал свою вину и подтвердил пребывание в должности командира 2 мотострелкового взвода батальона "Оплот" так называемой "ДНР", а затем в должности "дежурного" так называемой "Русской православной армии".

В ходе следственных действий злоумышленник предоставил информацию о других членах незаконного вооруженного формирования.

Сейчас бывшему боевику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ боевики ДНР армия

 
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