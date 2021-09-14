09:04  14 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили 3332 случая заражения
09:31  14 сентября
В Украине уже в шести областях превышены показатели COVID-госпитализаций
14:43  14 сентября
Оккупанты обстреляли наших бойцов в районе Песков: есть раненый
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2021, 13:09 198

ГБР Николаева остановило контрабанду из Китая на почти 5 млн гривен

14 сентября 2021, 13:09 198
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Работники Государственного бюро расследований Николаева предупредили контрабанду товаров из Китая, не допустив уклонения от уплаты налогов на 4,9 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Так, сотрудники бюро получили информацию, что на территорию Одесской таможни поступили товары из Китая, в документах которых указаны ложные данные.

Во время осмотра товара работники ГБР установили, что импортер отметил в декларации преимущественно мелкий товар и незначительное количество бензопил, хотя на самом деле были завезены только бензопилы", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, количество ввезенных товаров в документах было значительно заниженным.

В отношении декларанта составили протокол о нарушении таможенных правил, а импортируемый товар изъяли.

Нарушителю грозит применение штрафных санкций в размере стоимости товара, скрытого от таможенного контроля, которая предварительно составляет 4,9 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что украинец пытался тайно ввезти в страну продукцию Apple на 17,5 млн грн.

ГБР таможня граница контроль товары

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua