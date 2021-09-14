ГБР Николаева остановило контрабанду из Китая на почти 5 млн гривен

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Работники Государственного бюро расследований Николаева предупредили контрабанду товаров из Китая, не допустив уклонения от уплаты налогов на 4,9 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Так, сотрудники бюро получили информацию, что на территорию Одесской таможни поступили товары из Китая, в документах которых указаны ложные данные.

Во время осмотра товара работники ГБР установили, что импортер отметил в декларации преимущественно мелкий товар и незначительное количество бензопил, хотя на самом деле были завезены только бензопилы", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, количество ввезенных товаров в документах было значительно заниженным.

В отношении декларанта составили протокол о нарушении таможенных правил, а импортируемый товар изъяли.

Нарушителю грозит применение штрафных санкций в размере стоимости товара, скрытого от таможенного контроля, которая предварительно составляет 4,9 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что украинец пытался тайно ввезти в страну продукцию Apple на 17,5 млн грн.