Оккупанты обстреляли наших бойцов в районе Песков: есть раненый

Фото: Прессцентр ООС

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции в районе Песков, в результате чего был ранен украинский военный

Об этом RegioNews со ссылкой на Министерство обороны.

Сообщается, что по состоянию на 12:00 зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

"В районе населенного пункта Пески российские оккупационные войска применили автоматический станковый гранатомет. В результате вражеского огня один украинский защитник был ранен. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на обстрелы украинская сторона дала адекватный ответ.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе погиб украинский воин.