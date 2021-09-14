Оккупанты обстреляли наших бойцов в районе Песков: есть раненый
Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции в районе Песков, в результате чего был ранен украинский военный
Об этом RegioNews со ссылкой на Министерство обороны.
Сообщается, что по состоянию на 12:00 зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
"В районе населенного пункта Пески российские оккупационные войска применили автоматический станковый гранатомет. В результате вражеского огня один украинский защитник был ранен. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на обстрелы украинская сторона дала адекватный ответ.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе погиб украинский воин.
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