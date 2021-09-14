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Окупанти вгатили по наших бійцях в районі Пісків: є поранений
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14 вересня 2021, 14:43 202

Окупанти вгатили по наших бійцях в районі Пісків: є поранений

14 вересня 2021, 14:43 202
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Фото: Прессцентр ООС
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Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції в районі Пісків, внаслідок чого було поранено українського військового

Про це RegioNews з посиланням на Міністерство оборони.

Повідомляється, що станом на 12:00 зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

"У районі населеного пункту Піски російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет. Внаслідок ворожого вогню один український захисник був поранений. Його транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на обстріли українська сторона надала адекватну відповідь.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі загинув український воїн.

Донбас Україна війна окупація окупанти

 
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