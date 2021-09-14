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На Донбассе в течение суток зафиксировано 12 нарушений, погиб боец ООС
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14 сентября 2021, 08:09 3

На Донбассе в течение суток зафиксировано 12 нарушений, погиб боец ООС

14 сентября 2021, 08:09 3
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews,

В частности, вблизи Зайцево, Катериновки, Новоалександровки и Золотого-4 оккупанты вели огонь с применением гранатометов различных систем, стрелкового оружия и пулеметов.

В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования боевиков совершили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм. Неподалеку Верхнеторецкого оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью", - сообщили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 14 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 12 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Погиб украинский боец, трое защитников получили ранения.

Донбасс ООС война обстрел военная техника оружие

 
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