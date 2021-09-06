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06 сентября 2021, 15:36 555

"Киевметрострой" назвал новый срок завершения строительства метро на Виноградарь

06 сентября 2021, 15:36 555
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Метро на Виноградарь
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Компания "Киевметрострой" просит перенести срок действия договора в отношении строительства метро на Виноградарь с ноября 2021 года на май 2023 года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на материалы Хозяйственного суда Киева.

Компания "Киевметрострой" судится с заказчика работ "Киевского метрополитена" о внесении изменений в сроки строительства.

"Пункт 2.1 "Подрядчик ... завершает и передает готовый объект Заказчику – 12.05.2023 года, при условии доведения соответствующих целевых бюджетных назначений", – говорится в тексте постановления.

Согласно действующей редакции договора генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года. Однако сейчас построен только один тоннель между будущей станцией Мостицкая и нынешней конечной станцией "зеленой" ветки столичного метра - Сырец. Работы по строительству станций Мостицкая и Проспект правды даже не начинались. Минимальный прогресс и в строительстве тоннелей между будущей станцией Мостицкая и Проспект правды

По состоянию на конец июня общая сумма средств на финансирование работ по строительству метрополитена за 2017-2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.

14 июня мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение, которым направил финансирование в размере 543 млн грн, планируемое на продление Сырецко-Печерской линии метро, на достройку Подольского мостового перехода.

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