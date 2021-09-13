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13 сентября 2021, 18:49 159

В Киеве станет меньше электросамокатов

13 сентября 2021, 18:49 159
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ТГ Константина Усова
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В Киеве на одну компанию прокатных электросамокатов стало меньше

Об этом в телеграмм канале написал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

По его словам, оператор VZOOH с сентября перевез все свои самокаты в Ровно и Луцка, "где этот бренд теперь первый и пока единственный".

Усов предполагает, что оператор ушел со столичного рынка из-за конкуренции и высокого уровня вандализма. Он отметил, что в Киеве ежедневно фиксируют десятки сломанных, утопленных и похищенных электросамокатов.

"Таким образом, по состоянию на сегодня на улицах Киева продолжают действовать более 4 тысяч электросамокатов от 6 операторов", - констатировал Константин Усов.

Киев аренда вандализм КГГА самокат

 
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