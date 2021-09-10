Столичное метро может ограничить работу из-за карантина
В Киеве метрополитен из-за карантина может работать с ограничениями на вход
Об этом говорится в сообщении "Киевского метрополитена", пишет RegioNews.
Такие ограничения будут вводить в пиковые часы. Их вводят во избежание скоплений людей на станциях в период карантина.
"Уважаемые пассажиры! Карантинные мероприятия продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопление внутри станций. Пожалуйста, следуйте масочного режима и оплачивайте бесконтактно", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство не будет вводить с 13 сентября противоэпидемические меры "желтой" зоны в областях.
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