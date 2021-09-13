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13 сентября 2021, 18:09 3

Школы в более половине районов Киева могут отправить на дистанционное обучение

13 сентября 2021, 18:09 3
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из открытых источников
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В Киеве только в четырех районах привили от коронавирус 80% работников школ. Еще в четырех районах почти достигли этой цели. Таким образом, согласно решению Министерства здравоохранения школы в более половине районов Киева в случае усиления карантина будут вынуждены перейти на дистанционное обучение

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу КМДА

"На сегодня уже 4 из 10 районов города пересекли отметку в 80% вакцинированных работников школ, еще 4 - почти достигли этой цифры, а еще два района наращивают темпы вакцинации и выйдут на требуемый показатель на следующей неделе", - пояснил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский

При этом он добавил, что за почти две недели обучения в Киеве удерживают одни из самых низких темпов распространения болезни COVID-19 в учреждениях образования.

"Реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, а среди учащихся - 0,004%. Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет", - сообщил заместитель председателя КГГА.

Напомним, что на этой неделе Кабмин планирует перевести Украину в желтую зону карантина. Сейчас это означает, в частности, что работать смогут только те учебные заведения, где учителя привиты от COVID-19 по крайней мере одной дозой.

КГГА вакцина вакцинация COVID-19 Киев

 
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