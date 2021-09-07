11:06  07 сентября
Радуцкий назвал три области с худшей эпидемической ситуацией
11:35  07 сентября
На Киевщине горела церковь
08:09  07 сентября
На Донбассе зафиксировали семь нарушений, минометные обстрелы и неизвестный беспилотник
UA | RU
UA | RU
07 сентября 2021, 10:34 652

На Кировоградщине разоблачили "черного" археолога: продавал оружие времен Второй мировой войны

07 сентября 2021, 10:34 652
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

На Кировоградщине мужчина раскапывал оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны и незаконно продавал их криминалитету

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует RegioNews.

Как удалось установить сотрудникам СБУ, "черной" археологией занимался житель Александрии.

По основному месту работы он - топменеджер одной из автозаправочных станций. А во внерабочее время - "черный" археолог на участках боевых действий Второй мировой войны", - рассказали в пресс-центре.

Благодаря своему "хобби" мужчине удалось собрать немалый арсенал оружия. Даже предпринимал попытки продать приобретенную коллекцию за границу.

Сейчас правоохранители планируют сообщить ему о подозрении в совершении уголовного преступления.

Напомним, ранее на Волыни остановили грузовик с контрабандным товаром стоимостью 5 миллионов.

война СБУ оружие торговля археология

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Аниматоры" от СБУ для "За майбутнє". Чем закончится для мэра Мамая дело о взятке его "правой руки"
Выход из политического кризиса в Запорожье: почему мэр Буряк "дал заднюю"
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram