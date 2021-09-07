На Кировоградщине разоблачили "черного" археолога: продавал оружие времен Второй мировой войны

Фото: СБУ

На Кировоградщине мужчина раскапывал оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны и незаконно продавал их криминалитету

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует RegioNews.

Как удалось установить сотрудникам СБУ, "черной" археологией занимался житель Александрии.

По основному месту работы он - топменеджер одной из автозаправочных станций. А во внерабочее время - "черный" археолог на участках боевых действий Второй мировой войны", - рассказали в пресс-центре.

Благодаря своему "хобби" мужчине удалось собрать немалый арсенал оружия. Даже предпринимал попытки продать приобретенную коллекцию за границу.

Сейчас правоохранители планируют сообщить ему о подозрении в совершении уголовного преступления.

Напомним, ранее на Волыни остановили грузовик с контрабандным товаром стоимостью 5 миллионов.