В столице пьяный водитель въехал в авто патрульных, их госпитализировали
В Киеве легковушка с нетрезвым водителем влетела в авто патрульных, правоохранителей госпитализировали
Как пишет RegioNews, об этом сообщает патрульная полиции Киева.
Авария произошла около четырех утра на бульваре Леси Украинки.
"Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного автомобиля Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобилем Audi, совершил наезд на служебный транспорт, управлял водитель с явными признаками алкогольного опьянения.
В его крови обнаружили 2,67 промилле алкоголя, что более чем в 13 раз превышает разрешенный уровень.
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