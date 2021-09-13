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13 сентября 2021, 10:39 1034

В Днепре водитель влетел в толпу: пострадали дети

13 сентября 2021, 10:39 1034
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Фото: из открытых источников
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В Днепре водитель автомобиля "Mercedes" врезался в "Mitsubishi", в котором находилась женщина с двумя детьми и въехал в толпу возле супермаркета. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из которых дети

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Следователи установили, что 33-летний водитель автомобиля "Mercedes" допустил столкновение с автомобилем "Mitsubishi", в котором находилась женщина с двумя несовершеннолетними детьми двух и восьми лет.

После этого водитель-нарушитель начал двигаться по встречной полосе и наехал на двух пешеходов в возрасте примерно 30 и 50 лет", - рассказали в полиции.

Мужчины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Также телесные повреждения получил пассажир автомобиля "Mercedes".

По данному факту открыто уголовное производство, а водитель-нарушитель задержан.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева случилось дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей, в результате которой госпитализировали пятерых пострадавших.

госпитализация ДТП полиция происшествия дети авария

 
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