В двух регионах страны критические показатели COVID-госпитализаций - Минздрав

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Сейчас вся территория Украины находится в "зеленой" зоне карантина, однако в двух регионах превышен показатель динамики уровня госпитализаций

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В частности, в Волынской области показатель динамики госпитализаций превышен два дня подряд и по состоянию на утро 11 сентября составляет 53,4%.

Кроме того, во Львовской области около двух недель наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас этот показатель на уровне 64,7%.

Согласно норме динамики госпитализаций для "зеленой" зоны, этот показатель должен составлять не более 50%.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 сентября в трех регионах страны эпидемиологические показатели не в пределах нормы. В трех областях Украины - критические показатели COVID-госпитализаций.