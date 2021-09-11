COVID в Украине: за сутки выявили более 3800 случаев заражения

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В Украине за 10 сентября COVID-19 диагностировали у 3869 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 1102 человека госпитализировали, 1 1738 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 10 сентября - 387 детей и 76 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали во Львовской области (379), в г. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 33 162 человека, методом ИФА – 7 879 человек, экспресс-тестами – 24 364 человека.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 314 423 человека, выздоровели - 2 220 611 человек, летальных случаев - 54 320.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что третьей дозой от COVID-19 прививать в Украине не планируют.