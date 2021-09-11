10:29  11 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили более 3800 случаев заражения
10:42  11 сентября
В Киеве полиция уличила экс-директора строительной компании в присвоении средств инвесторов
10:06  11 сентября
На Донбассе погиб боец ООС, еще трое военных получили осколочные ранения
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2021, 10:29 3

COVID в Украине: за сутки выявили более 3800 случаев заражения

11 сентября 2021, 10:29 3
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 10 сентября COVID-19 диагностировали у 3869 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 1102 человека госпитализировали, 1 1738 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 10 сентября - 387 детей и 76 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали во Львовской области (379), в г. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 33 162 человека, методом ИФА – 7 879 человек, экспресс-тестами – 24 364 человека.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 314 423 человека, выздоровели - 2 220 611 человек, летальных случаев - 54 320.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что третьей дозой от COVID-19 прививать в Украине не планируют.

коронавирус пандемия Минздрав госпитализация медики врачи

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Танцы вокруг закона о деолигархизации. Кто и чем бьет по амбициям Зеленского
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram