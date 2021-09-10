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10 сентября 2021, 17:11 778

Председатель Запорожской ОГА объяснил свои слова об исках к РФ из-за нашествия медуз

10 сентября 2021, 17:11 778
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Фото из открытых источников
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Председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух говорит, что его слова о счете "за отжатый Крым, и сорванный сезон" были вырваны из контекста

Об этом глава Запорожской ОГА заявил в комментарии журналистам, передает RegioNews со ссылкой на Depo.Запорожье.

Старух отрицает, что говорил об иске к России из-за сорванного медузами курортного сезона, его слова вырвали из контекста ради хайпа.

Не надо за хайпами этим идти, очень часто берут какую-то часть проблемы и извлекают, из нее делают что-то там, с политической, еще с какой-то целью, просто для хайпа. У нас вопрос был – подведение итогов курортного сезона, и у нас долгая дискуссия достаточно была о том, почему такая ситуация сложилась, – пояснил Старух.

По словам председателя ЗОГА, во время длительной дискуссии ученые высказывали разные мнения относительно причин увеличения солености моря, которая привела к нашествию медуз. В том числе, речь шла о нарушении гидробаланса из-за появления моста в Крым и уменьшения притока пресной воды из рек с российской стороны. Для того, чтобы разобраться, в чем именно проблема, решено создать рабочую группу. Старух говорит, что о каких-то претензиях могла идти речь только в рамках дискуссии.

Каждый из этого взял что-то свое, и каждый вырисовал какие-то свои истории, у нас, слава богу, МИД этим занимается, этими вопросами, а не областные администрации, этот вопрос чуть более высокого уровня... В дискуссии это могло прозвучать, без сомнения. Это дискуссионный вопрос. Если был бы иск, к кому-то иск выдвигали, но не мы. Есть государственная политика, на государственном уровне и она должна реализовываться на государственном уровне непосредственно. Мы обсуждали наш местечковый вопрос. Немного удивлен раскруткой до каких-то глобальных масштабов. Но для нас это проблема серьезная, – отметил Старух.

Как сообщалось, глава Запорожской ОГА хочет судиться с Россией из-за нашествия медуз. Александр Старух уверен, что курортный сезон-2021 в регионе провален из-за нашествия медуз, что стало результатом строительства Керченского моста и действий России, которая для полива выбирает воду из рек.

Запорожская область ОГА Александр Старух РФ иск

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