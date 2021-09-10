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10 вересня 2021, 17:11 989

Голова Запорізької ОДА пояснив свої слова про позови до РФ через нашестя медуз

10 вересня 2021, 17:11 989
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Фото з відкритих джерел
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Голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух каже, що його слова про рахунок "за віджатий Крим, і зірваний сезон" були вирвані з контексту

Про це очільник Запорізької ОДА заявив у коментарі журналістам, передає RegioNews з посиланням на Depo.Запоріжжя.

Старух заперечує, що казав про позов до Росії через зірваний медузами курортний сезон, його слова вирвали з контексту заради хайпу.

Не треба за хайпами цими йти, дуже часто беруть якусь частину проблеми й витягують, із неї роблять щось там, з політичною, ще з якоюсь метою, просто для хайпу. У нас питання було – підбиття підсумків курортного сезону, і у нас довга дискусія досить була про те, чому така ситуація склалася, – пояснив Старух.

За словами голови ЗОДА, під час тривалої дискусії науковці висловлювали різні думки щодо причин збільшення солоності моря, яка призвела до нашестя медуз. У тому числі, йшлося про порушення гідробалансу через появу мосту в Крим та зменшення припливу прісної води з річок з російського боку. Для того, аби розібратися, в чому саме проблема, вирішено створити робочу групу. Старух каже, що про якісь претензії могло йтися лише у рамках дискусії.

Кожен із цього взяв щось своє, і кожен вималював якісь свої історії, у нас, слава богу, МЗС цим займається, цими питаннями, а не обласні адміністрації, це питання трохи вищого рівня… В дискусії це могло пролунати, без сумніву. Це ж дискусійне питання. Якщо був би позов, до когось позов висували, але не ми. Є державна політика, на державному рівні і вона має реалізовуватися на державному рівні безпосередньо. Ми обговорювали наше містечкове питання. Трохи здивований розкруткою до якихось глобальних масштабів. Але для нас це проблема серйозна, – зазначив Старух.

Як повідомлялося, голова Запорізької ОДА хоче судитися з Росією через нашестя медуз. Олександр Старух впевнений, що курортний сезон-2021 у регіоні провалено через нашестя медуз, що стало результатом будівництва Керченського мосту та дій Росії, яка для поливу вибирає воду з річок.

Запорізька область ОДА Олександр Старух РФ позов

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