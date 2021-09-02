Резников рассказал о стратегии возвращения Крыма в Украину

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В Украине не рассматривают возможность силового возвращения Крыма, планируется использовать только политико-дипломатический путь

Как передает RegioNews, об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью для "Ліга.net".

Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия - политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ", - сообщил он.

По его мнению, сейчас от действий России на море страдают также и другие страны, включая и страны НАТО.

Ранее сообщалось, что на официальной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена говорили о Крыме, деоккупации и стратегическом партнерстве. По результатам встречи страны опубликовали заявление о стратегическом партнерстве, в котором говорится, в частности, о противодействии российской агрессии.