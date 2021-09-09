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09 сентября 2021, 20:07 4

Боевики "ЛНР" обстреляли группу следователей СБУ вблизи линии разграничения

09 сентября 2021, 20:07 4
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Фото СБУ
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Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины, которая работала вблизи линии соприкосновения на Луганщине, попала под обстрел боевиков "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Сотрудников спецслужбы "накрыло огнем" во время работы в Трехизбенке. Там офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. По оперативной информации, боевики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что все члены оперативно-следственной группы СБУ живы.

Сейчас украинская спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту вчерашнего обстрела украинских позиций. Это уже 64 производство с начала года, открытое СБУ по факту обстрелов только в Луганской области, - отмечают в СБУ.

В спецслужбе напомнили, что вечером 8 сентября российские наемники обстреляли район тубдиспансера в селе Трехизбенка Счастинского района Луганской области.

Они добавляют, что досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, который причинил тяжкие последствия) по данному факту продолжается под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщалось, вчера оккупанты обстреляли село на Луганщине и ранили шестерых наших военных.

Сегодня стало известно о состоянии раненых на Луганщине шестерых военнослужащих.

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