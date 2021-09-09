День на Донбассе: девять обстрелов оккупантами, один украинский боец тяжело ранен

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Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала этих суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

В направлении населенного пункта Гранитное российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы по позициям наших защитников.

Неподалеку Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Под плотный огонь противника попали позиции наших защитников вблизи населенного пункта Верхнее Торецкое. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Возле Нью-Йорка российские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска четыре раза вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое, - сообщают в штабе.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 4 гектара территории, передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 8 поврежденных домов.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщалось, сегодня оккупанты стреляли по жилым домам на окраине Марьинки, а вчера обстреляли село на Луганщине и ранили шестерых наших военных.