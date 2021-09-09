Стало известно о состоянии раненых на Луганщине шестерых военнослужащих

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Состояние шестерых военнослужащих – пятерых мужчин и женщины, раненых возле Кряковки на Луганщине, удовлетворительное, никакой угрозы жизни нет

Об этом сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Квалифицированную медицинскую помощь раненым оказали специалисты военного мобильного госпиталя в Северодонецке. Там и принято решение об эвакуации пятерых парней и одной девушки именно в госпиталь в Харькове. Все шестеро находятся в удовлетворительном состоянии, и никаких угроз жизни нет, - сообщили в Военно-медицинском клиническом центре.

Военных доставили наземным транспортом, поскольку они получили акубаротравму (повреждения внутреннего уха, полученное от избыточного давления и мощной звуковой волны. Приводит к нарушению слуха - ред.), поэтому транспортировка вертолетом не рекомендуется.

Двое пациентов имеют взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму. Другие госпитализированы с акубаротравмой, - отметили в госпитале.

Как сообщалось, вчера оккупанты обстреляли село на Луганщине и ранили шестерых наших военных.