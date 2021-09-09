08:42  09 сентября
В Украине фиксируют рост количества новых случаев COVID-болезни
12:48  09 сентября
В Украине до 5 тыс. грн увеличили сумму переводов без финмониторинга
10:59  09 сентября
Оккупанты на Донбассе ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2021, 11:59 44

Оккупанты обстреляли село на Луганщине и ранили шестерых наших военных

09 сентября 2021, 11:59 44
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Луганской области 8 сентября вечером боевики совершили обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка, в результате чего пострадали шестеро наших бойцов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

В ответ украинские защитники открывали огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"После обстрела шестеро защитников было обследовано врачами военно-медицинского госпиталя и установлен предварительный диагноз - акубаротравма", - говорится в сообщении.

Для детального обследования и установления конечного диагноза военнослужащих, получивших травмы, направили в Харьков. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

Напомним, что боевики сегодня снова обстреляли позиции украинских защитников и ранили нашего военного.

Луганская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Танцы вокруг закона о деолигархизации. Кто и чем бьет по амбициям Зеленского
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram