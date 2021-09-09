Оккупанты обстреляли село на Луганщине и ранили шестерых наших военных

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В Луганской области 8 сентября вечером боевики совершили обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка, в результате чего пострадали шестеро наших бойцов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

В ответ украинские защитники открывали огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"После обстрела шестеро защитников было обследовано врачами военно-медицинского госпиталя и установлен предварительный диагноз - акубаротравма", - говорится в сообщении.

Для детального обследования и установления конечного диагноза военнослужащих, получивших травмы, направили в Харьков. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

Напомним, что боевики сегодня снова обстреляли позиции украинских защитников и ранили нашего военного.