Оккупанты обстреляли село на Луганщине и ранили шестерых наших военных
В Луганской области 8 сентября вечером боевики совершили обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка, в результате чего пострадали шестеро наших бойцов
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
В ответ украинские защитники открывали огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения.
"После обстрела шестеро защитников было обследовано врачами военно-медицинского госпиталя и установлен предварительный диагноз - акубаротравма", - говорится в сообщении.
Для детального обследования и установления конечного диагноза военнослужащих, получивших травмы, направили в Харьков. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.
Напомним, что боевики сегодня снова обстреляли позиции украинских защитников и ранили нашего военного.