Боевики на Донбассе использовали запрещённые системы дистанционного минирования
Украинская сторона СЦКК в очередной раз сообщила о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Они использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение
Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает RegioNews.
Так, около 19 часов 7 августа 2021 года вооруженные формирования РФ во время обстрела с направления оккупированного населенного пункта Молодежное в направлении населенного пункта Крымское произвели дистанционное минирование позиций Вооруженных Сил Украины с помощью РПГ с применением ПОМ-2 (10 мин), - сообщают в ООС.
Украинской стороной СЦКК была проведена верификация минирования и с помощью установленного координационного механизма проинформирована СММ ОБСЕ.
Действия оккупантов несут прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных Сил Украины и противоречат Минским договоренностям, - отметили в ООС.
Как сообщалось, на Донбассе боевики заминировали местность вблизи Катериновки и ранили бойца ООС.