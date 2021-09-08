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На Донбассе оккупанты вновь обстреляли наших защитников из запрещенного Минскими соглашениями оружия
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08 сентября 2021, 15:48 129

Боевики на Донбассе использовали запрещённые системы дистанционного минирования

08 сентября 2021, 15:48 129
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Фото штаба ООС
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Украинская сторона СЦКК в очередной раз сообщила о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Они использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает RegioNews.

Так, около 19 часов 7 августа 2021 года вооруженные формирования РФ во время обстрела с направления оккупированного населенного пункта Молодежное в направлении населенного пункта Крымское произвели дистанционное минирование позиций Вооруженных Сил Украины с помощью РПГ с применением ПОМ-2 (10 мин), - сообщают в ООС.

Украинской стороной СЦКК была проведена верификация минирования и с помощью установленного координационного механизма проинформирована СММ ОБСЕ.

Действия оккупантов несут прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных Сил Украины и противоречат Минским договоренностям, - отметили в ООС.

Как сообщалось, на Донбассе боевики заминировали местность вблизи Катериновки и ранили бойца ООС.

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