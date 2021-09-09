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09 вересня 2021, 20:07 4

Бойовики "ЛНР" обстріляли групу слідчих СБУ поблизу лінії розмежування

09 вересня 2021, 20:07 4
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Фото СБУ
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Оперативно-слідча група Служби безпеки України, яка працювала поблизу лінії зіткнення на Луганщині, потрапила під обстріл бойовиків "ЛНР"

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Співробітників спецслужби "накрило вогнем" під час роботи в Трьохізбенці. Там офіцери СБУ збирали докази, що підтверджують вину найманців в обстрілах мирних населених пунктів уздовж лінії розмежування. За оперативною інформацією, бойовики стріляли з заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів, - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що всі члени оперативно-слідчої групи СБУ живі.

Наразі українська спецслужба продовжує збирати докази в кримінальному провадженні за фактом учорашнього обстрілу українських позицій. Це вже 64 провадження з початку року, яке СБУ відкрила за фактом обстрілів лише у Луганській області, - наголошують у СБУ.

У спецслужбі нагадують, що ввечері 8 вересня російські найманці обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка Щастинського району Луганської області.

Вони додають, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки) за цим фактом триває під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, вчора окупанти обстріляли село на Луганщині й поранили шістьох наших військових.

Сьогодні стало відомо про стан поранених на Луганщині шістьох військовослужбовців.

ЛНР СБУ обстріл бойовики Луганська область

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