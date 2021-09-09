Оккупанты обстреляли жилые дома на окраине Марьинки

Фото: Пресс-центр ООС

Оккупанты на Донбассе совершили обстрел окраины Марьинки, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, пишет RegioNews.

Это произошло вчера, 8 сентября, с 23:00 до 23:16. Российско-оккупационные войска осуществили обстрел с применением миномета калибра 82 мм.

"Были установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, а именно были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры (повреждения стены здания, прилегающей территории)", - говорится в сообщении.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе ранили двух украинских военных. Также они обстреляли позиции ВСУ 11 раз.

Боевики сегодня также обстреляли позиции украинских защитников и ранили нашего военного.