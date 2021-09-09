В Хмельницкой области суд обязал местные власти выплатить жительнице 60 тыс. грн из-за бездомных собак
В Хмельницкой области Славутский районный суд обязал местные власти возместить материальный ущерб женщине, домохозяйство которой пострадало от нападения бездомных собак
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал Каменец PLUS.
Инцидент произошел в городе Славута в 2019 году. Собаки, которые находились в приюте КП "Славута-Сервис", скрылись с предприятия, на территории домовладения женщины повредили сетку в нескольких местах, и проникли в помещение, где содержались гуси, и подавили их.
В исковом заявлении в суд женщина отметила, что очевидцем указанного события был ее сын. Он в присутствии сотрудников полиции указал, что трое собак, которых он выгонял с территории принадлежащего им домохозяйства, являются собаками, которые находились в приюте КП "Славута-Сервис".
Женщине должны направить 30 000 гривен имущественного ущерба, а за возмещение морального вреда также 30 000 гривен.
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