Восьмерых налоговиков Тернопольщины будут судить за уничтожение конфискованного алкоголя

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Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении 8 налоговиков Тернопольщины, которые уничтожили конфискованный алкоголь на сотни тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что должностные лица в 2019 году на заседании комиссии приняли решение уничтожить спирт и алкогольные напитки, которые были вещественными доказательствами в уголовных производствах. Хотя по решению суда эти вещества подлежали технологической переработке и продаже.

Такие действия повлекли государству убытки в особо крупных размерах.

Их обвиняют в умышленном невыполнении постановления суда, вступившего в законную силу, и препятствовании его выполнению... Должностным лицам грозит лишение свободы на срок до 5 лет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники налоговой милиции Одесской области изъяли более 195 тысяч литров алкогольных и слабоалкогольных напитков на общую сумму около 14 миллионов гривен. Причиной стало уклонение от уплаты налогов служебных лиц предприятия.