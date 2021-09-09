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09 сентября 2021, 13:39 2012

Восьмерых налоговиков Тернопольщины будут судить за уничтожение конфискованного алкоголя

09 сентября 2021, 13:39 2012
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Фото: из открытых источников
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Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении 8 налоговиков Тернопольщины, которые уничтожили конфискованный алкоголь на сотни тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что должностные лица в 2019 году на заседании комиссии приняли решение уничтожить спирт и алкогольные напитки, которые были вещественными доказательствами в уголовных производствах. Хотя по решению суда эти вещества подлежали технологической переработке и продаже.

Такие действия повлекли государству убытки в особо крупных размерах.

Их обвиняют в умышленном невыполнении постановления суда, вступившего в законную силу, и препятствовании его выполнению... Должностным лицам грозит лишение свободы на срок до 5 лет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники налоговой милиции Одесской области изъяли более 195 тысяч литров алкогольных и слабоалкогольных напитков на общую сумму около 14 миллионов гривен. Причиной стало уклонение от уплаты налогов служебных лиц предприятия.

суд ГБР алкоголь конфискация налоговая служба

 
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