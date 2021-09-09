08:42  09 сентября
В Украине фиксируют рост количества новых случаев COVID-болезни
09:04  09 сентября
На Киевщине произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов
10:59  09 сентября
Оккупанты на Донбассе ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2021, 10:20 514

В Украине в двух областях остается критическая ситуация с COVID-госпитализациями

09 сентября 2021, 10:20 514
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В одном регионе Украины уже длительное время эпидемиологические показатели по COVID-госпитализациям не в пределах нормы, а в другом - с сегодняшнего дня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, во Львовской области почти две недели наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 62,3%, а ранее находилась в пределах 60,9%-78,0%.

В то же время в Закарпатской области, где недавно динамика COVID-госпитализаций была в норме, ситуация ухудшилась - теперь в данном регионе показатель составляет 50,8%, вместо 9,1%-27,9% фиксированных ранее.

Однако в Луганской области, где длительное время было превышение по этому же показателю - более 90%, динамика стабилизировалась и сейчас составляет 43,1%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, что в Украине за 8 сентября обнаружили 3663 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Львовской области.

коронавирус Украина карантин госпитализация больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников
Лидер запорожского Майдана Артюшенко: Возвращение беглого генерала Сербы может быть выгодным Зеленскому – готовит "благодарных" силовиков
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram