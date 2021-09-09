На Харьковщине разоблачили схему подделки ПЦР-тестов: "бизнес" приносил до 1 млн ежемесячно
В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила очередную схему подделки результатов ПЦР-тестов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По оперативным данным, подозреваемые вносили недостоверную информацию в приложение "Дій вдома". Среди их клиентов были и те, кто имел положительный результат на COVID-19.
Организовали сделку работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства.
По информации спецслужбы, противоправная схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 гривен.
Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования", - говорится в сообщении.
Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных лиц.
Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, предусматривающий за подделку справок о прививках уголовную ответственность.