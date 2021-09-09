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09 сентября 2021, 10:39 285

На Харьковщине разоблачили схему подделки ПЦР-тестов: "бизнес" приносил до 1 млн ежемесячно

09 сентября 2021, 10:39 285
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Фото: СБУ
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В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила очередную схему подделки результатов ПЦР-тестов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, подозреваемые вносили недостоверную информацию в приложение "Дій вдома". Среди их клиентов были и те, кто имел положительный результат на COVID-19.

Организовали сделку работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства.

По информации спецслужбы, противоправная схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 гривен.

Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных лиц.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, предусматривающий за подделку справок о прививках уголовную ответственность.

коронавирус СБУ туризм Харьковская область справка

 
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