На Харьковщине разоблачили схему подделки ПЦР-тестов: "бизнес" приносил до 1 млн ежемесячно

Фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, подозреваемые вносили недостоверную информацию в приложение "Дій вдома". Среди их клиентов были и те, кто имел положительный результат на COVID-19.

Организовали сделку работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства.

По информации спецслужбы, противоправная схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 гривен.

Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных лиц.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, предусматривающий за подделку справок о прививках уголовную ответственность.