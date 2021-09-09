В Украине фиксируют рост количества новых случаев COVID-болезни

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В Украине за 8 сентября обнаружили 3663 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Львовской области

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме Киева, в котором зафиксировали 379 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости является Львовская (318), Харьковская (302), Одесская (222) и Днепропетровская (209) области.

Всего за сутки госпитализировали 981 человека, 61 больной скончался, выздоровели 1 546 человек. Среди заболевших за сутки - 342 ребенка и 63 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 27 895 человек, методом ИФА – 9 397 человек, экспресс-тестами – 25 438 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 306 939 человек, из них 2 217 563 человека выздоровели, а 54 175 больных умерли.

Напомним, что в Украине за 7 сентября обнаружили 2 772 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области.